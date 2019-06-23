23.06.2019 10:18
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Abdurrahim Albayrak, Trezeguet için Kasımpaşalı yetkililer ile görüşecek

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mahmoud Trezeguet için Kasımpaşa Başkanvekili Hilmi Öksüz ile görüşecek.

UEFA anlaşması gereği henüz oyuncu satışı yapmamasına rağmen transferde çok agresif davranan Galatasaray 'da bu kez de Trezeguet sesleri yükseliyor... Sarı-Kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Mısırlı kanat oyuncusu için harekete geçme kararı aldı.

YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI

Fatih Terim 'in ısrarları sonrası düğmeye basan Sarı-Kırmızılı yönetim kısa süre içinde Kasımpaşa ile masaya oturacak. Cimbom 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Trezeguet milli takım formasıyla

ÖKSÜZ İLE BİR ARAYA GELECEK

TRANSFER görüşmelerini gerçekleştirecek olan Abdurrahim Albayrak 'ın Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz ile bir araya gelip teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

Geçen sezon da uzun süre transfer gündeminde yer alan Trezeguet, Galatasaray 'a gelmeyi çok istiyor. Mısırlı kanat oyuncusu geçen sezon ligde 9 gol atıp 9 da asist yapmıştı.

(Takvim)

Abdurrahim Albayrak, Trezeguet için Kasımpaşalı yetkililer ile görüşecek
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