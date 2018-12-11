Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaraylı Oyunculara Övgü: Böyle Futbol Oynayalım, Yenilelim

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Porto'ya 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Mağlup olduk ama oynanan futbolun bütün camiayı mutlu ettiğine inanıyorum. Soyunma odasına hoca ile beraber gittik. Hoca futbolcularla inanılmaz güzel bir konuşma yaptı, tebrik etti. Ben de tebrik ediyorum. Böyle futbol oynayalım, yenilelim. " dedi.

"OYUN, TARAFTARLARI MUTLU ETMİŞTİR"

Albayrak, "Bence bugün iyi bir başlangıç olduğuna inanıyorum. 3-2 yenildik, penaltı kaçırdık, inanılmaz pozisyonlara girdik. Bugün sakatlıklar ve cezalardan dolayı eksiklerimiz olmasına rağmen teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları mutlu etmiştir. UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Mağlup olduk" diye konuştu.