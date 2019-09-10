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Abdurrahim Albayrak, VAR kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklama için ceza aldı!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, VAR kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklamadan dolayı 6222 sayılı yasağa gereği 5 bin 14 TL para cezası aldı.

10.09.2019 09:59

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz sezon Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında VAR kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 6222 sayılı yasağı gereği idari para cezası aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a, 14 Nisan 2019'da Ülker Stadı'nda VAR kayıtlarıyla ilgili verdiği demeçten dolayı 6222 sayılı yasa gereği 5 bin 14 TL idari para cezası verdi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN VAR KAYITLARI AÇIKLAMASI

Elimizde VAR kayıtları ve sesleri var diyen Abdurrahim Albayrak, "Bu kadar çabamıza, bu kadar ekonomik krizdeki emeğimize yazıktır, günahtır. Öbür kulüplere de yapılmasın. Eğer bir takım şampiyon ilan edilecekse, açık açık şampiyon yapsınlar. Herkes de boşu boşuna uğraşmasın. Bu kadar emeğe yazık günah değil mi? Bildiğim bir çok şey var. Bana söylenen çok şeyler var. Türk futbolu adına üzülüyorum. Son derece de kızgınım. Zamanı geldiği zaman çok şey paylaşacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Abdurrahim Albayrak, VAR kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklama için ceza aldı!

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (7)
BAYA: keşke şu gs lilere idam cezası çıksa vallaha sevinirim.
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YAZIK: Adam kendi ağzıyla itiraf etmiş. ''Eğer bir takım şampiyon ilan edilecekse, açık açık şampiyon yapsınlar''. Bu sözlerden birkaç hafta sonra şampiyon oldular. Eee şampiyon olunca herzamanki gibi VAR kayıtları da yalan oldu. Ben ömrümde bu kadar ağlayan ve bu kadar beyinsiz bir yönetici görmedim.
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ADINIZI YAZIN: bu cinconun işi hep dalavere sahtekarlık genlerine işlemiş yiğitsen söyle olanları
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DOWNLOAD: Sahtekarlıklar 1907 den 1923 1942 2010-2011 ve 2019''a kadar genleriniz den hiç çıkmamış
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CO HART: Geçen sene var size vardi baskalarina yoktu hakemlerle sampiyon oldunuz utanmadan simdi agliyorsunuz
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MEMLEKETİM: Cezaya bak.
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