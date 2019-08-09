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Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Fransa'ya gitti

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gitti.

09.08.2019 14:25 Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Fransa'ya gitti
Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gitti.
Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Radamel Falcao transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Abdurrahim Albayrak, transfere son noktayı koymak için menajer Ahmet Bulut ile Fransa'ya gitti.
Albayrak, bir gazetecinin "Taraftara bayram hediyeniz olacak mı?" şeklindeki sorusunu da yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdurrahim Albayrak'ın havalimanı görüntüleri



Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Ahmet Bulut, Fransa, Spor

Kaynak: DHA

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