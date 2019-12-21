Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif

Trabzonspor'un genç sol beki Abdurrahim Dursun'a Belçika ekibi KVC Westerlo'nun resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Westerlo Kulübü 21 yaşındaki defans oyuncusu için bordo mavili takıma resmi teklifini iletirken, Belçika ekibinin satın alma opsiyonlu kiralık ya da şartların oluşması durumunda direk bonservisiyle birlikte genç futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi. Özellikle Westerlo'nun başkan yardımcılığı görevini yürüten Hasan Çetinkaya'nın da bu transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği bildirildi.

Türkiye Ümit Mili takım formasını da giyen başarılı sol bek Trabzonspor ile bu sezon 3 Avrupa, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig maçına çıktı.

- İstanbul