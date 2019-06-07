Abdurrahim Karakoç'un 7. ölüm yıl dönümü! Abdurrahim Karakoç kimdir?

Toplumsal sorunları şiirlerine eleştirel bir şekilde konu edinen şair Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012 yılında hayatını kaybetti. Abdurrahim Karakoç şiirleri, eserleri…

Abdurrahim Karakoç Şiirleri

ABDURRAHİM KARAKOÇ KİMDİR?

Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Dedesi, babası ve kardeşlerinin şair olması nedeniyle küçük yaşta şiirle tanıştı. Küçük yaşta birçok şiir yazan şairin, bu şiirleri beğenmediği için yaktığı biliniyor.

BBP'NİN KURULUŞUNU DESTEKLEDİ

Abdurrahim Karakoç, 1958 yılının ardından yazdığı şiirleri, 1964 yılında 'Hasan'a Mektuplar' adı ile yayınladı. 1958 yılında yaşadığı beldede memur olarak göreve başladı. 1981 yılında memurluktan emekli oldu. 1985 yılında gazeteciliğe başlayan Karakoç, Büyük Birlik Partisi'nin kuruluş çalışmalarına destek verdi. 27 Mayıs Darbesi, zinde güçler, ülke problemleri ve haksızlıklar, hiciv şiirlerini besledi.

CİĞERLERİNDEKİ RAHATSIZLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Şair, 30'a yakın sayıda mahkemeye verildi ve hepsinden beraat etti.2012 yılında ciğerlerindeki enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan şair Karakoç, 7 Haziran 2012'de, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Ankara Keçiören'deki Bağlum Semt Kabristanı'na defnedildi.