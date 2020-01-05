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Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. başkan vekili oldu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. başkan vekili oldu.

05.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:14 Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. başkan vekili oldu
Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. başkan vekili oldu.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre EUWUF Kongresi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.
12 ülkeden temsilcilerin katıldığı kongrede EUWUF başkanlığına Belçikalı Patrick Van Campenhout, 1. başkan vekilliğine Abdurrahman Akyüz getirildi.
Öte yandan, 2020 Avrupa Wushu Şampiyonası'nın 28-31 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın Burgaz kentinde yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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