Abdurrahman Arıcı, Ağrı'da futbol hakemleri sezon açılışına katıldı

Ağrı ziyaretine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ağrı Belediyesi ziyareti ile başlayan Arıcı, son ziyaretini Ağrı Valisi Süleyman Elban'a yaptı.

Arıcı'ya ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Taner Coşkun, Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş, Ağrı Askf Başkanı Erkan Kösedağ, TFFHGD Ağrı Şube Başkan Vekili Ahmet Yılmaz eşlik etti.

Vali Süleyman Elban'a yapılan ziyaret sonrasında Ağrı'da faal bulunan hakemlerle bir araya gelen Arıcı, burada yaptığı konuşmada " Ağrı'da yeni kurulmuş olan dernek şubemizin hayırlar getirmesini diliyorum. Benim bir idealim. Ağrı'dan ve her şehirden idol olabilecek, alttan gelen hakem, gözlemci ve temsilci gibi görevlilerin takip edebileceği, üst klasman görevlilerinin bulunması gerekiyor. Bunu başarabilmek için üstüme ne düşüyorsa yapmaya çalışacağım. Ben bu bölgeleri çok seviyorum. Doğu'ya geldiğimde kendimi huzurlu buluyorum. Bu memleketin her karış toprağına hizmet için varız. Hep birlikte el ele bu çabayı göstereceğiz. Bu gün burada bizimle olan sporun ve futbolun diğer paydaşlarına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Arıcı'nın konuşmasından önce kürsüye çıkan Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş, 2019-2020 futbol sezonunun başta Türk hakemliği olmak üzere sporun tüm paydaşlarına hayırlı olmasını dileyerek "İlimizde 1 Klasman, 2 bölgesel, 33 İl Hakemi ve 60 Aday hakem görev yapmaktadır. Birlik ve beraberlik olgusu içinde ilimizin spor taban birlikleri ve futbol ailesiyle birlikte Ağrı'da uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız hakemliğe en iyi şekilde hizmet etmek. Yeni sezonda da Ağrı hakemliğinin daha üst noktalara gelebilmesi için durmadan çalışacağız. İlimizde sporun gelişmesi için hakem camiası olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Sezon açılışı için ilimize gelen Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler' Derneği Genel Başkanı Dr. Abdurrahman ARICl'nın aramızda olmasından dolayı da memnuniyetimizi dile getiriyor ve kendisine teşekkür ediyorum." dedi