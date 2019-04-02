Abdurrahman Başsürücü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ADIYAMAN GÖLBAŞI belediye başkan adayı olan Abdurrahman Başsürücü isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADIYAMAN GÖLBAŞI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Abdurrahman Başsürücü isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ADIYAMAN GÖLBAŞI adayı Abdurrahman Başsürücü kimdir? BTP ADIYAMAN GÖLBAŞI adayı Abdurrahman Başsürücü yüzde kaç oy aldı?

Abdurrahman Başsürücü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ADIYAMAN GÖLBAŞI belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdurrahman Başsürücü GÖLBAŞI ilçesinde % 0,05 oranında oy almıştır. GÖLBAŞI ilçesinde % 0,05 oranında oy olan Abdurrahman Başsürücü adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

ADIYAMAN GÖLBAŞI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.