13 Mart 2019, 09:50
»»

Abdurrahman Büyükkörükçü, Bozkır'da Konferans Verdi

Abdurrahman Büyükkörükçü, Bozkır

Abdurrahman Büyükkörükçü, Bozkır ilçesinde konferans verdi.

Abdurrahman Büyükkörükçü, Bozkır ilçesinde konferans verdi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği Bimder tarafından düzenlenen etkinliğin konuğu olan Abdurrahman Büyükkörükçü, "İslam'da Kulluk Bilinci" konulu konferans verdi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı.

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği Başkanı Mehmet Görür yaptığı açılış konuşmasında, dernek hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, 2019 yılında ilçede faaliyete geçirdikleri yetim bursları için destek talep etti.

Bozkır düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü İslam'da kulluk bilincini anlatan konuşmasını yaptı.

Etkinlik sonrasında Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü'ye üzerinde Bozkır Sancağı'nın resmi bulunan bir plaket hediye etti. Konya, Bozkır, Güncel
Kaynak: AA