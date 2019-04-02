Abdurrahman Doğar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Ağrı belediye başkan adayı Abdurrahman Doğar oldu. HDP adayı Abdurrahman Doğar, Ağrı belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ağrı belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Ağrı belediye başkan adayı Abdurrahman Doğar ile ilgili seçim sonuçları ve Ağrı belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Ağrı belediye başkan adayı Abdurrahman Doğar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ağrı belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ağrı aday yarışı ve Ağrı seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ağrı Seçim Bilgileri

Ağrı belediyesi için toplam sandık sayısının 194 olduğu belirlendi.

Ağrı belediyesi için açılan sandık sayısının ise 193 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ağrı belediyesi için katılım oranının ise % 75,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ağrı toplam seçmen sayısının ise 64.435 olduğu belirlendi.

Ağrı belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 48.770 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Ağrı belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdurrahman Doğar, Ağrı yarışında % 37,11 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Abdurrahman Doğar toplamda 17.213 adet oy sayısına ulaştı.

Abdurrahman Doğar Kimdir?

Doğar, 1963 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Bitlis'te, lise öğrenimini Van'da tamamladı. 1991 yılında HEP ve DEP yöneticiliği yaptı. HADEP, DEHAP ve DTP gibi partilerde beş dönem Van İl başkanlığı yaptı. Uç dönem HADEP ve DEHAP'ta parti meclisi üyeliği görevinde bulundu. 2002 yılında Bitlis'te DEP birinci sıra milletvekili adaylığı, 2004 yılında Tatvan Belediye Başkan adayı oldu. 2009-2014 yılları arasında Van Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Doğar, evli ve üç çocuk babasıdır.

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