Abdurrahman İbiş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR belediye başkan adayı olan Abdurrahman İbiş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Abdurrahman İbiş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR adayı Abdurrahman İbiş kimdir? BTP ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR adayı Abdurrahman İbiş yüzde kaç oy aldı?

Abdurrahman İbiş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdurrahman İbiş SİVRİHİSAR ilçesinde % 0,62 oranında oy almıştır. SİVRİHİSAR ilçesinde % 0,62 oranında oy olan Abdurrahman İbiş adlı BTP adayı toplamda 86 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.