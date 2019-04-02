Abdurrahman Nural Tandoğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP VAN GEVAŞ belediye başkan adayı olan Abdurrahman Nural Tandoğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. VAN GEVAŞ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Abdurrahman Nural Tandoğan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP VAN GEVAŞ adayı Abdurrahman Nural Tandoğan kimdir? BTP VAN GEVAŞ adayı Abdurrahman Nural Tandoğan yüzde kaç oy aldı?

Abdurrahman Nural Tandoğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP VAN GEVAŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdurrahman Nural Tandoğan GEVAŞ ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. GEVAŞ ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Abdurrahman Nural Tandoğan adlı BTP adayı toplamda 28 adet oy sayısına ulaştı.

VAN GEVAŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.