Abdurrahman Şimşek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ PAMUKKALE belediye başkan adayı olan Abdurrahman Şimşek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ PAMUKKALE ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Abdurrahman Şimşek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ PAMUKKALE adayı Abdurrahman Şimşek kimdir? BTP DENİZLİ PAMUKKALE adayı Abdurrahman Şimşek yüzde kaç oy aldı?

Abdurrahman Şimşek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ PAMUKKALE belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdurrahman Şimşek PAMUKKALE ilçesinde % 0,37 oranında oy almıştır. PAMUKKALE ilçesinde % 0,37 oranında oy olan Abdurrahman Şimşek adlı BTP adayı toplamda 733 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ PAMUKKALE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.