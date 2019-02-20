Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı Gençlerle Buluştu

Kaynak: İHA

Bayrampaşa Belediyesinin düzenlediği konferans kapsamında gazeteci yazar Abdurrahman Uzun gençlerle buluştu.Bayrampaşa Gençlik Merkezinde düzenlenen konferans kapsamında gazeteci Abdurrahman Uzun, Bayrampaşalı gençlerle bir araya geldi. Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katıldı. Konferansta gençlere hitap eden Atila Aydıner, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu ülke geleceğin parlayan yıldızları içinde 'number one' olacak inşallah. Hiç şüpheniz olmasın. Biliyorsunuz sevgili gençler 31 Mart'ta bir seçim var. Belediye Başkanınız olarak dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımız tekrar bizi aday olarak gösterdi. İnşallah 31 Mart'ta ben istiyorum ki gençlerin oyları ile tekrar belediye başkanı seçileyim ve gençlere proje yapayım diyorum" dedi."28 Şubat sürecini lime lime yaşayan birisiyim"Konferansa başlarken kendini tanıtan gazeteci Abdurrahman Uzun, "Ben 1981 yılında Rize merkeze bağlı bir beldede dünyaya geldim. Babam ilkokul mezunu hafız bir adam rahmetli annem ise okuma yazma bilmeyen bir kadındı. 28 Şubat sürecini lime lime yaşayan kardeşlerinizden birisiyim. Tek kabahatim vardı. Diplomamda imam hatip lisesi yazıyordu" diye konuştu."Devlet temsilde tasarruf yapmaz"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili konuşan Abdurrahman Uzun, "Devlet temsilde tasarruf yapmaz. Devlet her türlü tasarrufu yapar ama temsilde tasarruf yoktur. Bu saray beni temsil ediyor. Bu ülkeyi temsil ediyor. En iyisi olacak. Dolmabahçe'ye bir tane laf söyleyen var mı? Çırağan'a bir tane laf söyleyen var mı? Söyleyemezler. Ben de söyletmem. Çünkü orası benim devletimin temsil noktası" şeklinde konuştu."Ülke işgal edilirken ben ananla birlikte oturup dizi seyrettim demeyeceğim"Bu topraklarda yeniden dirilişin başladığını belirten gazeteci Uzun, "Ben 15 Temmuz gecesi, eşime dedim ki 'Siz inin arabadan, ben gidiyorum'. Eşim dedi ki 'Yapma. Seni biliyorum heyecanlısın, en öne gidersin. Vururlar seni' dedi. Ben ona şunu söyledim. Dedim ki 'Yarın şu Mustafa Berat'a bizim ülke işgal edilirken ben annenle birlikte oturup dizi seyrettim demeyeceğim. Ben sokağa çıkacağım' dedim" ifadelerini kullandı.Türk kelimesinin ırkla ilgili olmadığını da söyleyen Uzun, şöyle konuştu:"Avrupalı hiçbirinizi Faslı, Tunuslu, İranlı, Boşnak, Makedon, Kürt, Laz, Çerkez diye ayırmaz. Avrupalı için Müslüman eşittir Türk demektir." - İSTANBUL