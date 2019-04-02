Abdurrahman Yıldız Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TRABZON ŞALPAZARI belediye başkan adayı olan Abdurrahman Yıldız isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON ŞALPAZARI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Abdurrahman Yıldız isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TRABZON ŞALPAZARI adayı Abdurrahman Yıldız kimdir? BTP TRABZON ŞALPAZARI adayı Abdurrahman Yıldız yüzde kaç oy aldı?

Abdurrahman Yıldız Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TRABZON ŞALPAZARI belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdurrahman Yıldız ŞALPAZARI ilçesinde % 0,88 oranında oy almıştır. ŞALPAZARI ilçesinde % 0,88 oranında oy olan Abdurrahman Yıldız adlı BTP adayı toplamda 81 adet oy sayısına ulaştı.

TRABZON ŞALPAZARI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.