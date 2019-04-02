Abdussamet Karaca Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR EVCİLER belediye başkan adayı olan Abdussamet Karaca isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR EVCİLER ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Abdussamet Karaca isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR EVCİLER adayı Abdussamet Karaca kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR EVCİLER adayı Abdussamet Karaca yüzde kaç oy aldı?

Abdussamet Karaca Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR EVCİLER belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdussamet Karaca EVCİLER ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. EVCİLER ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Abdussamet Karaca adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR EVCİLER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.