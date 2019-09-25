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Abe'den İran'a ılımlı yaklaşım

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, BM Genel Kurulundaki konuşmasında, Suudi Arabistan'daki petrol rafinelerine yönelik saldırıları kınarken saldırıyla ilgili İran'ı suçlamaktan kaçındı.

25.09.2019 12:38Abe'den İran'a ılımlı yaklaşım
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, BM Genel Kurulundaki konuşmasında, Suudi Arabistan'daki petrol rafinelerine yönelik saldırıları kınarken saldırıyla ilgili İran'ı suçlamaktan kaçındı.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Başbakan Abe, Suudi Arabistan'da 14 Eylül'de devlete ait petrol şirketi Aramco'nun tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu saldırı, uluslararası ekonomik düzeni rehin almaya yönelik alçakça bir suçtur." ifadesini kullandı.
Japonya Başbakanı, kınama ifadesine rağmen, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi saldırıdan İran'ı sorumlu tutmaktan kaçındı.
Abe, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ülkesinin nükleer silah üretme, bulundurma veya kullanma planı olmadığını açıklamasının değerli olduğunu belirterek "İran'ı, büyük bir ülke olarak zengin tarihinden gelen bilgelik doğrultusunda adımlar atma çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ruhani ile görüştü
Öte yandan Abe, BM'ye hitabı öncesinde Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
Görüşmede Japonya'nın, İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı korumaya devam edeceğini belirten Abe, Tahran ziyaretinde İran lideri Ali Hamaney'in nükleer silahların haram olduğuna yönelik fetvasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tokyo yönetiminin bölgedeki gerginliğin düşürülmesi için elinden gelen çabayı ortaya koyacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, İran, Güncel

Kaynak: AA

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