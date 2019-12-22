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Abe ve Trump'tan Kuzey Kore kararı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi sürecinde yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

22.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:20 Abe ve Trump'tan Kuzey Kore kararı
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi sürecinde yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, dün yaklaşık 90 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump'ın talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtilen görüşmede liderler, Kuzey Kore hakkındaki son gelişmeleri değerlendirerek, izlenecek yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kuzey Kore'nin tehlikeli provokasyonlarını eleştirdiği öğrenilen Abe'nin, görüşmede Trump'a ABD ve Kuzey Kore tarafından başlatılan süreci tamamen desteklemeye devam ettiğini söylediği öğrenildi. Görüşmede Pyongyang'ın nükleer programı ile birlikte Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının durumunun da konuşulduğu ifade edilirken, ikilinin bu konuda işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
RUHANİ GÖRÜŞMESİ DE KONUŞULDU
Abe, ayrıca Trump'a İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Cuma günü Tokyo'da gerçekleştirdiği görüşmede ele alınan konulardan da bahsetti. ABD ile yakın işbirliği içinde çalışmaya devam etmek istediğini ifade eden Abe'nin, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak ve istikrara katkı sağlamak için diplomatik çabaları sürdüreceğini Trump'a ilettiği kaydedildi.
ABE ÇİN'E GİDECEK
Abe, telefon görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin ve Güney Kore liderleriyle yapılacak üçlü zirveye katılmak üzere Pazartesi günü Çin'e gideceğini hatırlattı. Zirveyi bölgenin barış ve istikrarı konusunda işbirliğini geliştirmek adına bir fırsat olarak değerlendirmek istediğini kaydeden Abe, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini de sözlerine ekledi.
(Burak Ersoy/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kuzey Kore, Güncel

Kaynak: İHA

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