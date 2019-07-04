Abel Hernandez Fenerbahçe'nin yeni transferi mi olacak? Abel Hernandez kimdir, kaç yaşında?

Transfer döneminde Fenerbahçe, takımı şampiyonluklara taşıyabilecek golcü arayışı içerisinde. Yeni transferinin ise CSKA Moskova ile sözleşmesi biten Uruguaylı Abel Hernandez olduğu iddia edildi. Abel Hernandez kariyeri, maçları haberimizde.

ABEL HERNANDEZ KİMDİR?

Başarılı sporcu Hernandez, futbol kariyerine ilk olarak 2000 yılında Penarol takımında başladı ve 2001 yılında Central Espanol'a transfer oldu. 2006-2007 sezonunda teknik ekip tarafından as takıma çıkarıldı. 2 sezon yer aldığı takımda çok fazla şans elde edemedi ve 30 maça çıkıp 9 gol attı.

İLK MİLLİ FORMAYI URUGUAY U-20 TAKIMINDA GİYDİ

Futbolcu, 2008 yılında sadece bir sezon forma giydiği Penarol'a geçiş yaparak 8 maçta forma giydi, 3 gol attı. Sezon sonunda Palermo'ya transfer oldu ve 5 sezonda 111 maça çıkıp 31 gol attı. 2014-2015 sezonunda ise 12 milyon Euro'ya İngiliz takımı Hull City'e transfer oldu. İlk sezonunda 26 maça çıkıp 4 gol attı. 2015-2016 sezonuna da burada giriş yaptı. Abel Hernandez, milli formayı ilk olarak 2008 yılında Uruguay U-20 takımında giydi ve 11 maça çıkıp 9 gol attı. 2010 yılında ise Uruguay Milli Takımı'na davet edildi. 2010 yılından itibaren milli takımda 22 maça çıkıp 9 gol attı.