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Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim

Galatasaray'da bir sezon oynamasına karşın iz bırakmayı başaran Portekizli Abel Xavier, manevi dünyasına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'ye transfer olduktan sonra İslamiyeti seçtiğini söyleyen Xavier, bu tercihle kendisini bulduğunu ifade etti.

11.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:15

2003 yılında Liverpool'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen, Mozambik 'in teknik direktörü Portekizli Abel Xavier, Türkiye 'de Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçişini anlattı ve İslam'ı seçtikten sonra Faisal adını aldığını söyledi.

Abel Xavier'in açıklamaları şu şekilde;

Beni Abel, Faisal ya da Abel Faisal Xavier olarak çağırabilirsiniz. Aynı isimle kalabilirdim ancak İslam dünyasındaki tarihi bir isimle de çağrılmak benim için gurur duyduğum bir şey oldu. Böyle bir isme sahip olduğum için mutluyum.

"HUZURU İSLAMDA BULDUM"

Acı çektiğim zamanlarda, huzuru İslam'da buldum. Barışı, eşitliği ve umudu aşılayan bir dini yavaş yavaş öğrendim. Kendimi böyle çözdüm.

"SAHADA ÇOK YARGILANDIM"

20 yıllık futbolculuk hayatımda, sahadaki hareketlerin nedeniyle çok yargılandım ve aslında kimse beni tam olarak tanımıyordu. İçinde her an patlayabilecek bir volkan vardı. İslam ile kendimi özdeşleştirmem, 2003 yılında Galatasaray'da oynarken başladı. Müslüman bir ülkede olmak, hayatımın değişmesine neden oldu.

Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim

"ARAP DÜNYASINA İLGİM VARDI"

Arap dünyasına hep derin bir ilgim vardı. Mozambik'te doğdum, 20 milyonun 6 milyonu Müslüman ve bunu unutmadım. Ben de kendimi Arap dünyasının bir parçası olarak gördüm. Bir Hristiyan'dım ancak Portekiz dışındaki hayatım hep İslam'ın içinde geçti ve huzuru, dengeyi böyle buldum. Bana olan her şeyle savaşma şansını verdi bu. Görünüşümü değiştirdiğim zamanlar oldu ancak görünüşümü değiştirmiş olmam, içimdekileri değiştirdiğim anlamına gelmedi hiçbir zaman.

"İSLAM SONRASI DAHA AÇIK BİR İNSAN OLDUM"

Müslümanlığı seçtikten sonra daha özgür, daha açık bir insan oldum. Allah'ın bize verdiği bir hayat var ve İslam'ın değerlerini temsil etmeliyiz. Sadece dış görünüşümle değil, görüşlerimle de kendimi anlatmak istedim ve futbolu bıraktım. Futbola devam ettiğim zaman, İslam'ın gerektirdiği her şeyi, örneğin oruç tutmak, yapamıyordum.

"BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Gücümü, bilinirliğimi, dünyanın daha iyi bir yer olması için kullanmak istiyorum. Sadece 1-2 insana değil, milyonlarca insana yardım etmek istiyorum. Irka, renklere, başka bir şeye bakmadan, hep birlikte hareket etmeliyiz.

(Sporx)

Abel Xavier: Galatasaray’da İslamiyeti seçtim
Etiketler: Galatasaray, Mozambik, Türkiye, Spor
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Yorumlar (2)
DEDİ:İslama o kadar uzak yaşıyoruz ki, Rabbimiz gavurların kalbini islama yumuşatırken bizim insanımız onlara özenir olmuş. Allah affetsin...
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FB Lİ:helal olsun . kralsın
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