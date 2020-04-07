Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABGC Başkanı Cem Ulucan adliyeye sevk edildi

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Başkanı Cem Ulucan, adliyeye sevk edildi.

07.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:16
ABGC Başkanı Cem Ulucan adliyeye sevk edildi
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Başkanı Cem Ulucan, adliyeye sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Ulucan ifadesi alındıktan sonra savcının talebi üzerine mevcutlu olarak Nazilli Adliyesine sevk edildi. Ulucan hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

Ulucan, sorgusunun ardından yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Polis, Aydın, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››ABGC Başkanı Cem Ulucan adliyeye sevk edildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:00: Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı: "Semptom saptanmış hiçbir hükümlü ve... - Haberler 15:58: Tatvan'da kurallara uymayan iş yerleri mühürlendi - Haberler 15:56: Bursa'dan Ağrı'ya hibe 2 araç - Haberler 15:55: Sevinçleri kapı aralıklarından yüreklere saçıldı - Haberler 15:53: Erzincan'da 938,83 gram eroin ile 2,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler 15:20: Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor - Haberler 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:29: ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum - Haberler 13:54: Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti - Haberler 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu