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ABGC Başkanı Cem Ulucan gözaltına alındı

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı.

07.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:24
ABGC Başkanı Cem Ulucan gözaltına alındı
Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Ulucan ifadesi alındıktan sonra savcının talebi üzerine mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Ulucan hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Polis, Aydın, 3. Sayfa
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