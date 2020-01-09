Haberler » Güncel » Abhazya'da göstericiler, sözde devlet başkanlık binasını bastı - Haber

Abhazya'da göstericiler, sözde devlet başkanlık binasını bastı

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçiminin ikinci tur sonucunu kabul etmeyen muhalifler, yönetim binasını kuşattı, zorla içeriye girdi.

09.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:44Abhazya'da göstericiler, sözde devlet başkanlık binasını bastı
'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçiminin ikinci tur sonucunu kabul etmeyen muhalifler, yönetim binasını kuşattı, zorla içeriye girdi.
Sohum kentindeki sözde devlet başkanlık binasının karşısında toplanan bir grup muhalif, dört ay önce yapılan ve Raul Hacimba'nın kazandığı seçimin sonuçlarını protesto etti.
Göstericiler, ikinci turda yüzde 46,17 oy alan muhalefet partisi Amtsakhara'nın adayı Alkhan Kvitsinia'nın seçimin galibi olduğunu savunarak, seçimlerin iptal edilmesini istedi.
Binaya girmeye çalışan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Protestocular binanın kapısını kırarak içeriye girmeyi başardı.
"Gerekirse olağanüstü hal ilan ederim"
Rus ajansı TASS'in bildirdiğine göre, sözde Devlet Başkanı Raul Hacimba, olaylar sırasında binadan ayrılarak güvenlik konseyini topladı.
Sözde yönetimin internet sitesinde yer alan açıklamada, Hacimba'nın olayları provokasyon olarak değerlendirdiği kaydedildi. Açıklamada, Hacimba'nın "Gerekirse ülkede olağanüstü hal uygulamak için önlemler alacağım." ifadesi yer aldı.
Sayıları 500'ü bulan göstericiler, daha sonra parlamento binasının çevresinde toplandı.
Abhazya'daki sözde devlet başkanlığı seçimleri
Gürcistan'dan tek taraflı bağımızlığını ilan eden Abhazya'da, sözde başkanlık seçiminin ikinci turu 8 Eylül 2019'da yapıldı. Seçimin sonucuna göre Hacimba oyların yüzde 47,39'unu, Kvitsiani ise oyların yüzde 46,17'sini almıştı.

Raul Hacimba, Gürcistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:26  DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber
19:26  Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin Cezayir ziyaretinde Libya konuşuldu - Haber
19:25  Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı - Haber
19:25  Jesse Sekidika: "Çok büyük bir kulübe geldim" - Haber
19:25  Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele en önemli önceliklerimizden birisi olacak" - Haber
18:27  Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
9.01.2020 19:34:15