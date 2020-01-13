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Abhazya'nın geleneksel yeni yıl bayramı kutlandı

Üsküdar ilçesinde, Abhazya'nın geleneksel yeni yıl bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

13.01.2020 22:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:57
ilçesinde, Abhazya'nın geleneksel yeni yıl bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Abhaz Kültür Derneğince, dernek binasında düzenlenen programda, yeni yıla özel yemek verildi.
Daha sonra Kayalar Abhaz Kültür Derneği Başkanı Erdinç Atile, ucuna kuzu ciğeri takılı sopayı elinde tutarak, anuhare ritüelini gerçekleştirdi.
Etkinlikte ayrıca Abhaz sanatçılar, kültürlerine özgü şarkıları seslendirdi. Derneğin halk dansları topluluğu da bir gösteri sundu.
İstanbul Abhaz Kültür Derneği Başkanı Şamil Yaşba, etkinlikte, bugünü bir aile olarak kutladıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.
Yeni yıl bayramı kutlamasına farklı ülkelerden gelen Abhazlar da katıldı.
Abhazya'nın geleneksel yeni yıl bayramı kutlandı

İstanbul, Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA


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