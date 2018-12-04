Develi Belediyesi
meclis üyesi Hamdullah Deringöl
'ün amcası Abidin Deringöl hakka uğurlandı.
Deringöl ailesi, yakınları ve sevenleri bugün öğle namazının ardından Sindelhöyük
Mahallesi Mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına ve defnetmeye katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
derin üzüntü duyduğunu belirterek " Abidin abiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim kendisine rahmet geride bıraktığı yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin. Tüm Deringöl aile fertlerine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum" dedi. - KAYSERİ
04 Aralık 2018 Salı 16:50