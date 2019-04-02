Abidin Uluyol Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA ELMADAĞ belediye başkan adayı olan Abidin Uluyol isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA ELMADAĞ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Abidin Uluyol isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA ELMADAĞ adayı Abidin Uluyol kimdir? BTP ANKARA ELMADAĞ adayı Abidin Uluyol yüzde kaç oy aldı?

Abidin Uluyol Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA ELMADAĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Abidin Uluyol ELMADAĞ ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. ELMADAĞ ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Abidin Uluyol adlı BTP adayı toplamda 57 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA ELMADAĞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.