03.07.2019 16:14
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Abisinin kimliğiyle polisi ikna edemeyince, parmak izi sorgusuyla yakalandı

Abisinin kimliğiyle polisi ikna edemeyince, parmak izi sorgusuyla yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde 8 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı, polis tarafından sokakta yürürken yakalandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 8 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı, polis tarafından sokakta yürürken yakalandı. Şahsın üzerinden ise ağabeyine ait kimlik çıktı. Şahsın gerçek kimliği karakolda yapılan parmak izi sorgusunun ardından açığa çıkarıldı.

Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekibi tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucu hakkında yakalama kararı bulunan H.K. (26) isimli şahıs, gerçekleştirilen takip sonucu Aşağı Mahalle Sarayardı Sokak üzerinde yakalandı. Kimlik sorgusunda polislere ağabeyinin kimliğini gösterdi. Kimliği ile polisleri ikna edemeyen şahıs gözaltına alınıp emniyete götürülüp, parmak izi tespiti yapılınca zanlının gerçek kimliği ortaya çıktı. Alınan parmak izinden zanlının 8 ayrı suçtan arama ve yakalama kararı bulunan H.K. olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen H.K. yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Çivril, Polis, 3. Sayfa

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