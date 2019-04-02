Abit Görür Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ŞANLIURFA CEYLANPINAR belediye başkan adayı olan Abit Görür isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ŞANLIURFA CEYLANPINAR ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Abit Görür isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ŞANLIURFA CEYLANPINAR adayı Abit Görür kimdir? BTP ŞANLIURFA CEYLANPINAR adayı Abit Görür yüzde kaç oy aldı?

Abit Görür Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ŞANLIURFA CEYLANPINAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Abit Görür CEYLANPINAR ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. CEYLANPINAR ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Abit Görür adlı BTP adayı toplamda 49 adet oy sayısına ulaştı.

Abit Görür Kimdir?

Abit Görür, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde BTP'den Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı oldu.

ŞANLIURFA CEYLANPINAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.