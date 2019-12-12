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Abla ve kardeşini öldüren zanlıya çifte müebbet talebi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde abla ve kardeşini öldürmekten tutuklanan şahıs hakkında çifte müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

12.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:22Abla ve kardeşini öldüren zanlıya çifte müebbet talebi
'nın ilçesinde abla ve kardeşini öldürmekten tutuklanan şahıs hakkında çifte müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 10 gündür alınamayan Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı (37) evlerinde ölü bulundu. Polis incelemesinde evin çeşitli bölgelerinde kan izleri bulundu. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Yapılan çalışmalarda ekipler, bin 200'e yakın güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan kamera incelemeleri sonucu şüpheli Murat A.'nın cinayeti işledikten sonra ilk Bandırma, daha sonra Edirne ve Çanakkale'ye gittiği, Gökçeada'dan Yunanistan'a kaçağı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi Gökçeada'da yakalayarak gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcısı, cinayetle ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcı, abla ve kardeşin ölümü ile ilgili Murat A. hakkında iki kez müebbet hapis cezası talep etti. İddianame Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Sanık, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Murat A., emniyetteki ifadesinde, "Sibel'le aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. O sırada evde bulunan erkek kardeşi de kavgaya karıştı. Cinnet geçirdim. Önce kardeşini, sonra onu öldürdüm" demişti. - BURSA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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