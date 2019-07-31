Ablanın soğukkanlılığı kardeşinin hayatının kurtardı

Çocukların asansöre binişiAsansörün hareket etmesiAşağıya hareket eden asansörle kapı arasına sıkışan ipte asılı kalan çocuk İSTANBUL - Dün Başakşehir
'de bir sitede meydana gelen olayda olası bir facia önlendi. Kabinle dış kapı arasına sıkışan ipin, asansöre binen çocuklardan birin boynuna dolanması sonucu küçük çocuk asansör kabininde boynundan asılı kaldı.Güvenlik kamerası örüntülerinde asansöre binen 3 çocuktan birinin boynundaki ipin diğer ucunun asansör kapıları kapanınca dışarıda kaldığı görülüyor. Asansörün hareketi ile ucu dışarıda kalan ip, asansördeki çocuğun boynuna dolanarak çocuğun içeride boynundan asılı kalmasına neden oluyor. Küçük çocuğun soğukkanlı ablası asansörü durdurarak kardeşini olası feci bir kazadan yara almadan kurtarıyor. Kabinin durması ile ipi kardeşinin boynundan çıkaran kız çocuğu kardeşinin hayatını kurtardı.