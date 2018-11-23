23 Kasım 2018, 18:17
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Ablasının Uygunsuz Görüntülerini İzleyen Genç, Ablası ile Erkek Arkadaşına Kurşun Yağdırdı!

Samsun'da iddiaya göre ablasına ait uygunsuz görüntüleri izledikten sonra sinirlenen genç, ablası ile ablasının erkek arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı. Tutuklanan genç, adliye çıkışında gazetecilere, "Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı" diye seslendi.

Samsun'da tartıştığı ablası Cansel Ş. (22) ile ablasının erkek arkadaşı Samet B.'yi (32) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan ve polisin takibi sonucu yakalanan Caner Ş. (19) emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan genç, adliye çıkışında gazetecilere, "Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı" dedi.

ABLASINI VE ABLANIN ERKEK ARKADAŞINI TABANCAYLA VURDU

16 Kasım günü Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 19 yaşındaki Caner Ş., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ablası Cansel Ş.'yi tabancayla vurarak, yaraladı. Ardından da ablasının erkek arkadaşı Samet B.'yi vurdu. Genç, kaçarak izini kaybettirirken yaralı çift, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Cansel Ş. ve Samet B., tedavi altına alındı.

Olayın ardından çok yönlü araştırma başlatan Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan kardeşi yakalayarak, gözaltına aldı.

"KAFAMIZ DİK ALNIMIZ AK, YATARIZ BU CEZAYI"

Tutuklanan Caner Ş., adliye çıkışında gazetecilere "Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı" diye seslendi. Caner Ş.'nin iddiaya göre eline geçen ablası Cansel Ş.'ye ait uygunsuz görüntüleri izledikten sonra saldırı olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Genç,Samsun
23 Kasım 2018 Cuma 18:17



YORUMLAR (19)
VAY: İkisinde kellesi gitmesi lazımdı söz biter pusat dile gelir
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ŞİMŞEK: Burada 'helal olsun' tarzi yazi yazanlar siz sanki hic cinsel iliskiye girmiyorsunuz. Bir gun evlilik disi iliskiye girdiginiz kizin abisi ogrenip sizi de boyle kursuna dizerless burada haber olur o 'helal olsunlar' sizin yattiginiz kizin abisine gider.
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ALİ: KIZ -ERKEK ARKADAŞLIĞI HARAM . HARAM OLAN BİR ŞEYDEN DE HAYIR GELMEDİ , GELMEZ DE . İLLE DE EVLENME NİYETİNDE DE OLSA ARKADAŞLIK YAPMASI MI LAZIM . BUNUN ÖLÇÜLERİNİ VE SINIRLARINI DİNİMİZ OLAN İSLAM BELİRLEMİŞ . ZATEN BUNUN ADI ARKADAŞLIK DEĞİL , AHLAKSIZLIK VE APTALLAKTRI . . İSLAMDAN UZAK HAYATLARIN TRAJİK SONUÇLARI . ÇOK YAZIK .
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ZZ EBANİ: Burda namus edebiyatı yapanlar,, akşama kadar elalemin karısına kızına bakan ilk kişilerdir. Görüyoruz toplumun halini...
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,,,: insanlar özelini nasil ifşa eder anlamak mümkün değil hadi erkek yapti bunu kiz neden bu ifşa görünterine izin verdi gizli kamera mi koymuş haberin içeriği eksik
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