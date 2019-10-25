Haberler » Güncel » Ablasını döven eniştesini ve kardeşini bıçakladı

Ablasını döven eniştesini ve kardeşini bıçakladı

Ablasını döven eniştesini ve kardeşini bıçakladıKAHRAMANMARAŞ'ta, Mehmet Salih Polat (18), ablasını döven eniştesi Mehmet Aslan (23) ile eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı (25) bıçaklayarak yaraladı.

25.10.2019 02:08
Ablasını döven eniştesini ve kardeşini bıçakladı
KAHRAMANMARAŞ'ta, Mehmet Salih Polat (18), ablasını döven eniştesi Mehmet Aslan (23) ile eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı (25) bıçaklayarak yaraladı. Mehmet Salih Polat polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aslan, tartıştığı eşi Naile Aslan'ı (20) dövdü. Olayı duyaup eve gelen Naile Aslan'ın yakınları ve Mehmet Aslan ile yakınları arasında tartışma çıktı. Tartıimanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Naile Aslan'ın kardeşi Mehmet Salih Polat, eniştesi Mehmet Aslan'ı bacağından, eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı ise karnından bıçakladı Polat olay yerinden kaçarken, yaralı kardeşler çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat Aslan ile kardeşinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olay yerinden otomobille kaçan Mehmet Salih Polat ise kovalamaca sonunda Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nun Kapıçam mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.
Ablasını döven eniştesini ve kardeşini bıçakladı

Kahramanmaraş, Mehmet Salih, Mehmet Aslan, Murat Aslan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:02 Beyaz Saray'dan federal kuruluşlar için Washington Post ve NYT hamlesi
03:00 ABD Suriye'deki petrol yataklarını tahkim ediyor
02:56 Bağdat'ta göstericiler Yeşil Bölge'nin önüne geldi(2)
02:44 Bağdat'ta göstericiler Yeşil Bölge'nin önüne geldi
02:28 Bağdat'ta göstericiler Yeşil Bölge'nin önüne geldi
02:24 GÜNDEM ÖZETİNE
02:19 Kazanın ardından kavga çıktı, baba ve oğlu pompalı tüfekle vurularak yaralandı
25.10.2019 03:06:52