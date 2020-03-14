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Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi

Konya'da eniştesi ile tartışırken rastgele tabancasıyla havaya ateş açan bir adam, o sırada pencereden bakmakta olan ablasını öldürdü. Zanlının polis tarafından sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söylemesi dikkat çekti.

14.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:47
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi

Konya 'da eniştesi Müslüm Kip ile kavga ederken tabancayla rastgele ateş açan Hüseyin B, bu sırada pencereden bakan ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden oldu. Ağabeyi Haydar B. ile birlikte gözaltına alınan Hüseyin B'nin, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söylemesi dikkat çekti.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN ZANLI, KAMERALARA BAKARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Olay, saat 05.30 sıralarında Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. Müslüm Kip, sabaha karşı birlikte eve geldiği kayınbiraderi Hüseyin B. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü, sokağa taştı. Kavga sırasında Hüseyin B, yanındaki tabancayı çıkarıp rastgele ateş etti. Hüseyin B'nin tabancasından çıkan kurşunlardan ikisi, kavgayı pencereden izleyen ablası Bahtiyar Kip'e isabet etti. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Bahtiyar Kip, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili Hüseyin B. ve ağabeyi Haydar B'yi gözaltına aldı. Ağabeyiyle birlikte sağlık kontrolü için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hüseyin B'nin kameralara bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Etiketler : Konya, 3. Sayfa, Güncel

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