Menü
Haberler ›› Güncel ››Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3) - Güncel

Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3)

KENDİ TUTUKLANDI AĞABEYİ SERBESTKonya'da eniştesi Ebumüslim Kip ile kavga ederken tabancayla ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran tutuklandı ağabeyi Haydar Başaran adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

14.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:30
Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3)

KENDİ TUTUKLANDI AĞABEYİ SERBEST

Konya'da eniştesi Ebumüslim Kip ile kavga ederken tabancayla ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran tutuklandı ağabeyi Haydar Başaran adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Hüseyin Başaran, kavga, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu Güncel
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Uzman isimden, Güncel
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek Güncel
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek