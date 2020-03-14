Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3)
KENDİ TUTUKLANDI AĞABEYİ SERBESTKonya'da eniştesi Ebumüslim Kip ile kavga ederken tabancayla ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran tutuklandı ağabeyi Haydar Başaran adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
14.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:30
KENDİ TUTUKLANDI AĞABEYİ SERBEST
Konya'da eniştesi Ebumüslim Kip ile kavga ederken tabancayla ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran tutuklandı ağabeyi Haydar Başaran adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Hüseyin Başaran, kavga, Güncel
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