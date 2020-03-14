Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi
Konya'da eniştesiyle kavga ederken rastgele ateş ederek ablasının ölümüne neden olduğu iddia edilen iki şüpheli kardeş adliyeye sevk edildi.
14.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:34
Konya 'da eniştesiyle kavga ederken rastgele ateş ederek ablasının ölümüne neden olduğu iddia edilen iki şüpheli kardeş adliyeye sevk edildi.
Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. (37) ve ağabeyi Haydar B.(39), ablasının evine gitti. Gece de tartıştıkları öğrenilen abla, iki kardeşi ve eniştesi arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin B. ruhsatsız silahını çıkararak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu abla Bahtiyar Kip (44) kolundan ve karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden uzaklaşan iki kardeş kuru sıkıdan bozma ruhsatsız silahı babalarının evinin arkasında bulunan bir kovuğa sakladı. Polis olayla ilgili şüpheli kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerden Hüseyin B.'nin yaralama, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde kullanma, tehdit, silahla tehdit ve hırsızlık gibi 26 suç kaydı olduğu öğrenildi. Denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilen şüphelinin, "Ben öldürmedim, ablama ateş etmedim" dediği öğrenildi.
Şüphelileri polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA
Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. (37) ve ağabeyi Haydar B.(39), ablasının evine gitti. Gece de tartıştıkları öğrenilen abla, iki kardeşi ve eniştesi arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin B. ruhsatsız silahını çıkararak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu abla Bahtiyar Kip (44) kolundan ve karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden uzaklaşan iki kardeş kuru sıkıdan bozma ruhsatsız silahı babalarının evinin arkasında bulunan bir kovuğa sakladı. Polis olayla ilgili şüpheli kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerden Hüseyin B.'nin yaralama, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde kullanma, tehdit, silahla tehdit ve hırsızlık gibi 26 suç kaydı olduğu öğrenildi. Denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilen şüphelinin, "Ben öldürmedim, ablama ateş etmedim" dediği öğrenildi.
Şüphelileri polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı