Ablasını ve erkek arkadaşını silahlı vuran genç yakalandı

23 Kasım 2018 Cuma 13:30



23 Kasım 2018 Cuma 13:30

Ablasını ve erkek arkadaşını silahlı vuran genç yakalandıSAMSUN - Samsun'da ablasını ve erkek arkadaşını tabancayla yaraladığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde ablası C.Ş.'yi ve hemen ardından da Karşıyaka Mahallesi'nde ablasının arkadaşı olduğu iddia edilen S.B.'yi bacaklarından tabancayla yaralayan 19 yaşındaki C.Ş. olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili C.Ş.'yi bugün yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.