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Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ablasının arkadaşı olduğu ileri sürülen şahsı bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı.

25.11.2019 19:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:02Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı
'nin ilçesinde ablasının arkadaşı olduğu ileri sürülen şahsı bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Manolya Parkı'nda dün meydana gelen olayda ablasının arkadaşı olduğu iddia edilen F.K. (22) ile tartışan 16 yaşındaki U.D., yanında bulunan bıçakla F. K.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan F.K. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, U.D. polis tarafından gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde ifadesi alınan zanlı, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. U.D., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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