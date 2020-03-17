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Ablasının borcu yüzünden yeğenini öldürüp, arkadaşını yaraladı (2)

AĞABEY VE KARDEŞİ TUTUKLANDIKonya'da Hüseyin Özcan (32) ablası K.Ö.'nün 5 bin liralık borcu nedeniyle çıkan tartışmada yeğeni Tunahan Özcan'ı (19) bıçaklayarak öldürürken, yeğeninin arkadaşı Ömer Uğur'u (19) ağır yaraladı.

17.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:46
Ablasının borcu yüzünden yeğenini öldürüp, arkadaşını yaraladı (2)

AĞABEY VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Konya 'da Hüseyin Özcan (32) ablası K.Ö.'nün 5 bin liralık borcu nedeniyle çıkan tartışmada yeğeni Tunahan Özcan'ı (19) bıçaklayarak öldürürken, yeğeninin arkadaşı Ömer Uğur'u (19) ağır yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin Özcan (32) ve olaya karıştığı tespit edilen ağabeyi Adem Özcan (39) çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Hüseyin Özcan, Konya, Güncel

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