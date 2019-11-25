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Ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

- Ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen F.K.'yi bıçaklayarak öldüren U.D. adliyeye sevk edildi.

25.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:57

- Ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - 'nin ilçesinde ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen F.K.'yi bıçaklayarak öldüren U.D. adliyeye sevk edildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Manolya Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, U.D. ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen F.K.'yi parka çağırdı. Burada konuşmaya başlayan şahıslar tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından U.D. yanında bulunan bıçakla F. K.'ye saldırdı. Olay sırasında ağır yaralanan F. K.sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F. K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, U.D. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde ifadesi alınan U.D., işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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