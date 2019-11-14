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Ablasının otomobilin çaldı, polis kovalamacayla yakaladı

ANTALYA'da, ablasına ait otomobili çalarak kaçan Murat A., polisle 8 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

14.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:01Ablasının otomobilin çaldı, polis kovalamacayla yakaladı

ANTALYA'da, ablasına ait otomobili çalarak kaçan Murat A., polisle 8 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Olay yerine gelen abla Yıldız A., "Kardeşim arabamı çalacağına, yabancı birisi yaksaydı" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, ilçesine bağlı Kuşkavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ablasının yanına giden Murat A., iddiaya göre, 07 AES 586 plakalı lüks otomobilin anahtarını gizlice alarak, evden ayrıldı. Otoparkta bulunan araca binen Murat A., kendisini engellemek isteyen güvenlik görevlisini darbederek, olay yerinden uzaklaştı. Görevli ise durumu telefonla Yıldız A.'ya bildirdi. Yıldız A., hemen polis merkezine giderek, aracının çalındığını söyledi. Şikayet üzerine çalınan araç için çalışma yapan polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda buldu. Polisin peşinden geldiğini gören Murat A., bu sırada hızını artırıp, kaçmaya başladı. Yaklaşık 8 kilometre süren kovalamacanın ardından Murat A., aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki sokakta park ederek, olay yerinden koşarak, kaçtı.

Aracı park halinde bulun ekipler, Murat A.'yı da kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Aracının bulunduğunu öğrenen Yıldız A. ise olay yerine geldi. Polis ekiplerinin araç üzerinde inceleme yaptığı sırada Yıldız A., "Kardeşim arabamı çalacağına, yabancı birisi yaksaydı" diyerek, tepki gösterdi.

Yapılan incelemenin ardından otomobilini teslim alan Yıldız A., ifade vermek üzere kardeşinin bulunduğu polis merkezine gitti.



Konyaaltı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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