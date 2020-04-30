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Ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini bıçakladı

Ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini bıçakladıADIYAMAN'da boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için buluşan Bilal Uyanık, kayınbiraderi Adem Sincar tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.

30.04.2020 22:35 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:37
Ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini bıçakladı
ADIYAMAN'da boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için buluşan Bilal Uyanık, kayınbiraderi Adem Sincar tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Uyanık beraberinde kardeşi Adem Sincar ile boşanma aşamasında olduğu eşi Bilal Uyanık'ın yanına konuşmaya gitti. Hatice ve Bilal Uyanık çifti konuştuğu sırada Adem Sincar belindeki bıçağı çekerek eniştesini sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Bilal Uyanık, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Bilal Uyanık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Hatice Uyanık ve Adem Sincar'ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini bıçakladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yavuz Selim Mahallesi, Hatice Çarpar, Sincar Dağı, Güncel, Haber

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