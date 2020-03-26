Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Abluka altındaki Gazze'den dünyaya "koronavirüsle mücadele için acil yardım" çağrısı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden uluslararası kurumlara, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için acil 23 milyon dolar yardım çağrısı yapıldı.

26.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:58
Abluka altındaki Gazze'den dünyaya
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden uluslararası kurumlara, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için acil 23 milyon dolar yardım çağrısı yapıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu bölgede sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılara işaret ederek, Kovid-19'la mücadele için acil yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Uluslararası kurumlara ve yardım kuruluşlarına seslenen Kudra, 23 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.
Kudra, temel ilaç, tıbbi teçhizat ve laboratuvar malzemeleri temininde, kan stoklarında ayrıca Kovid-19 teşhis kitlerinde yaşadıkları ciddi sıkıntılar nedeniyle büyük endişe duyduklarını ifade etti.
"Gazze, koronavirüsle mücadele tehlikeli bir noktada"
İsrail'in uzun yıllardır uyguladığı ablukanın bölgedeki sağlık sektörünün çökmesine neden olduğunu vurgulayan Kudra, "Gazze, koronavirüsle mücadele tehlikeli bir noktada." ifadesini kullandı.
Kudra ayrıca bölgedeki Filistinlilerin hayatından yıllardır bu ablukayı sürdüren İsrail'in sorumlu olduğunu dile getirdi.
BM'ye "Gazze ablukasının kaldırılması için harekete geçin" çağrısı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Birleşmiş Milletler'den "sağlık sektöründeki acil ihtiyaçların karşılanması ve Gazze'deki ablukanın kalkması için derhal harekete geçilmesini" istedi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 9 kişide koronavirüs tespit edildi.
İsrail'in yaklaşık 13 yıldır kara, hava ve denizden abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, sağlık, ekonomi, eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Abluka altındaki Gazze'den dünyaya 'koronavirüsle mücadele için acil yardım' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi Haberler
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
ABD’de endişe verici koronavirüs araştırması: 81 bin kişi ölecek Haberler
ABD'de endişe verici koronavirüs araştırması: 81 bin kişi ölecek
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 75’e, vaka sayısı 3629’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik Haberler
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Asansörde tepki çeken görüntüler Haberler
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Asansörde tepki çeken görüntüler
’Öncelikli hasta değilsin’ denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü Haberler
'Öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü
Fransa’da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı Haberler
Fransa'da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

23:25: İletişim Başkanı Altun'dan 'G20' değerlendirmesi - Haber 23:25: Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta hastane bombaladı - Haber 23:22: KKTC'de korona virüs nedeni ile köyler karantinaya alındı - Haber 23:20: Yurt dışından gelen Türk vatandaşları Bolu'da yurda yerleştirildi (3) - Haber 23:20: Adana'da havaya ateş açtıkları öne sürülen kişiler yakalandı - Haber 23:15: 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi - Haber 22:38: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi - Haber 22:07: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor - Haber 22:03: İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü - Haber 21:50: ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek - Haber 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler