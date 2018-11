17 Kasım 2018 Cumartesi 16:27



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:27

TRT World Dijital Ürün Şefi Derrick Fountain, TRT'nin daha fazla hedef kitleye ulaşmak için kendi dijital ürünlerini ve platformunu yarattığını belirterek, "Kullanıcıları angaje etmek ve platformumuza devam etmelerini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Yerel reklamlar ve diğer farklı cihaz uygulamalarını kullanıyoruz." dedi.Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahipliğinde düzenlenen Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı'nın "Yeni Trendler ve Dijital Medyada Teknolojiler" konulu panelinde konuşan Fountain, dijital medyayla ilgili başlıca 5 trendi "kendi platformunu kendin inşa et", "nasıl insanlara öyle bir deneyim sağlayayım ki bana sadık olsun", "medyadaki güvensizlik", "her yerde her zaman medya" ve "nasıl içeriğinizi sese dönüştürürsüz" şeklinde sıraladı.Birinci trendin "kendi platformunu yarat" olduğunu aktaran Fountain, "TRT, daha fazla hedef kitleye ulaşmak için kendi dijital ürünlerini ve platformunu yaratıyor. Kullanıcıları angaje etmek ve platformumuza devam etmelerini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Yerel reklamlar ve diğer farklı cihaz uygulamalarını kullanıyoruz. 'Kendi platformuzunu inşa edin' en önemli trendlerden biri." diye konuştu.Fountain, tüketicilerin sadece belirli bir sayıda medya tüketebildiklerine işaret ederek, yapılan araştırmaların 2-3 sene içerisinde bütün platformlarda insanların günlük olarak tükettiği haber içeriğinin değişmeyeceğini ve yüzde 2 olarak kalacağını gösterdiğini dile getirdi.Medyaya karşı bir güvensizliğin olduğunu vurgulayan Fountain, şöyle devam etti:"2020 yılında yapay zekanın ortaya çıkardığı sahte haberleri artık tespit edemiyor olacak yapay zekanın kendisi bile. Kullanıcılarınızı kendi platformunuza çekerken güvenle ilgili birtakım göstergeler olması gerekiyor. Diğer bir trend 'Her zaman her yerde medya.' Yani her şey her yerde anında oluyor. Yani sizin tüketicilerin hayatın her noktasında farklı saatlerde bir şeyler yaparken orada olmanız lazım. Bu yüzden sizin geliştirdiğiniz ürünler içeriğe bakmaksızın hizmetinizin kullanılmasını sağlayacak şekilde olmalı. TRT bunu Ar-Ge çalışması olarak görüyor.""Oyunu değiştirecek kadrolar henüz yetişmedi"Türk Medya Dijital Grup Yazı İşleri Müdürü Yusuf Özhan da kişilerin haberleri izlemek istediği kanalların gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Onların kültürüne göre mesajımızı adapte etmemiz, onlarla aynı dili konuşmamız, mesajı almak istedikleri dalgalarla göndermemiz lazım." dedi.Haber işinin parçalanmış yapısı olduğuna işaret eden Özhan, "Her gün öyle bilgiler veriyorsunuz ki izleyici hiçbir şeyi bağlama oturtamıyor, küçük küçük parçalar halinde devamlı haber akıyor ve bir noktada kafaları karışıyor. Tutarlı bir şekilde her şeyi sunmak gerekiyor. Rekabetle başa çıkmanın yolu dijitale daha alışkın gazetecilerle çalışmak ve haberi doğru anlamak. Diğer taraftan da hikayeleri anlatmaya devam etmek ama dinleyicinin de anlayabileceği, bağlamı kaybetmeyeceği şekilde." diye konuştu.Yeni Şafak İnternet Editörü Ersin Çelik, Türkiye'de dijital medya üzerine yetişmiş gazeteci sayısının çok az olduğunu, gazetecilik bölümlerinin dijital medyaya yönelik müfredatının bulunmadığını kaydederek, şunları söyledi:"Konvansiyonel medyanın yetiştirdiği gazeteciler bir süre bu işi yürüttü ama dijital medya çok hızlı ilerlediği için yetmemeye başladı. İstihdam sorunu var ve oyunu değiştirecek kadrolar henüz yetişmedi. Oyunu değiştirmek için 3 temel şeye ihtiyaç var: Reklam vereni mobile kanalize etmek, medya patronlarını dijitalin gücüne inandırmak ve insan yetiştirmek. Yoksa süreklilikte sıkıntı yaşarız.""Medyanın ayakta kalabilmesi için kaliteli içerik sağlaması gerekiyor"Atina-Makedonya Haber Ajansı (ANA-MPA) Genel Müdürü Michalis Psilos, "Krizde sosyal medyanın rolü" başlıklı panelde, dijital devrimin büyük değişimlere yol açtığını, iletişim mantığını ve medyanın işlevini değiştirdiğini belirterek, "İnternet toplumun her bir üyesinin elinin altında. Şunu söyleyebiliriz; profesyonel gazeteciler olarak bizim milyonlarca rakibimiz var artık." dedi.Medyanın dijital ve geleneksel ne olursa olsun ayakta kalabilmesi için kaliteli içerik sağlaması gerektiğinin altını çizen Psilos, "Olayın olmasıyla medyaya yansıması arasındaki mesafe çok kısa ama güvenilirlik önem teşkil ediyor. Sahte haberlerle karşılaşmak önemli sorun ve yeni bir bilgi modelini ortaya koymamız lazım. Şu anda video en önemli içerik. Bütün haber ajansları ve dijital ajanslar mutlaka videoya yer vermek zorundalar." değerlendirmesinde bulundu.Al Jazeera Kıdemli Muhabiri Zeina Khadr "Kriz zamanında dijital medyanın rolü" başlıklı konuşmasında, dijital medyanın her şeyi değiştirdiğini ve savaş gibi kriz zamanlarında yayılan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmenin zorlaştığını dile getirdi.Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu da Dijital medyanın iyi taraflarından bahsedilebileceğini belirterek, "15 Temmuz'da dijital medyanın iyi tarafını gördük. Manipülasyonların hiçbiri işe yaramadı. 15 Temmuz'da dijital medyayı ilk defa pozitif bir şekilde kullanma fırsatı bulduk." dedi.