17 Kasım 2018 Cumartesi 17:54



17 Kasım 2018 Cumartesi 17:54

Anadolu Ajansı (AA) Yeni Medya Haberleri Yayın Yönetmeni Mustafa Fuat Er, haber ajanslarının teknoloji firmalarını çok iyi takip etmek ve kendi uygulamalarını geliştirebilmek durumunda olduğunu belirterek, "Kullanıcıdaki eğilimleri iyi tanıdığımız ve iyi içerik ürettiğimiz müddetçe bunların hepsiyle mücadele edebiliriz. Sürekli kendimizi güncek tutmak zorundayız." dedi.Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahipliğinde düzenlenen Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı'nın "Haber Ajanslarında Dijital Dönüşüm: AA Deneyimi" konulu panelde konuşan Er, bu işe başladıklarında Instagram'ın bu kadar çok kullanılmadığını, dijital medyayla birlikte her şeyin çok hızlı bir şekilde değiştiğini söyledi.Ajans olarak bu konuda ana akım medya kanallarından çok daha iyi bir yerde olduklarını belirten Er, buradaki dönüşümü sağlamanın en büyük sırrının kullanıcı alışkanlıklarını takip etmek ve sürekliliği sağlamak olduğunu belirtti.Yeni medya yayın yönetmenliği altında 3 ayrı editörlük kurduklarını aktaran Er, "Web editörlüğü, sosyal medya editörlüğü ve multi medya editörlüğü kurduk. Sadece internet yayıncılığıyla bu işin üstesinden gelmemiz mümkün değildi. Çünkü birçok görsel bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Sosyal medyadaki dili anlayacak personele sahip olmanız gerekiyor. Sadece düz montaj değil interaktif bir şekilde montaj yapabilecek personel ihtiyacınız var. Bunları yapmak için de kendi bilim şemanızı çok hızlı bir şekilde güncellemeniz ama bu hızlılıkta da yere sağlam basmanız gerekiyor." diye konuştu.Er, sosyal medya araçlarının çok hızlı değiştiğini ve bunun en büyük meydan okuma olduğunu dile getirerek, her yeni çıkan algoritmaya uyum sağlamanın zor olduğunu, her birinin ayrı bir maliyeti olduğundan bunun artısının ve eksisinin çok iyi düşünülmesi gerektiğini vurguladı.Platformların algoritma ve ürün değişikliği yapmalarıyla büyük zorluklarla karşılaştıklarını belirten Er, şu değerlendirmede bulundu:"Facebook geçen yıllarda çok keskin bir algoritma değişimine gitti. Haber siteleri, medya kuruluşları çok büyük zararlar gördüler. Çünkü kendi paylaşımları kullanıcıların sayfalarında görünmez oldu. Site trafiklerinin düşmesiyle reklam gelirleri de düştü. Platformların algoritma değişikliklerine karşı emin adımlarla ilerlemek gerekiyor. Biz Snapchat'te de yer almak isterdik. Mevcut yapımızla bunu sürdürebilmemiz çok zor olduğu için o alana girmedik. Instagram'da şu anda haber ajansı bakımından ilk 3'teyiz diyebilirim. Facebook'ta bir düşüş trendi var, kullanıcının büyük bir kısmı Instagram'a kaydı. Artık haber ajansları bir şekilde teknoloji firmalarını çok iyi takip etmek ve kendi uygulamalarını geliştirebilmek durumunda. Her şey çok hızlı değişiyor ama değişmeyen 2 şey var. Birisi haber, ikincisi ise okur yani insan. Kullanıcıdaki eğilimleri iyi tanıdığımız ve iyi içerik ürettiğimiz müddetçe bunların hepsiyle mücadele edebiliriz. Sürekli kendimizi güncek tutmak zorundayız.""İçerik üreten aktör sayısı dijital teknolojiler sayesinde arttı"AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, analog dönemde fotoğrafların yayın kuruluşlarına gönderilmesinin zorluklarına değinerek, gelinen noktada olup bitenlerin "biraz mucizevi" göründüğünü ve harcanan emek, beyin ve üretim gücünün olağanüstü noktalara geldiğini anlattı.AA'nın dünyada fotoğraf alanında önemli yer tutmasının en önemli yardımcı faktörlerinden birini "dijital dağıtım şebekelerinin gelişmiş olması" şeklinde açıklayan Sel, şöyle devam etti:"AA, fotoğraf anlamında Avrupa'daki ilk 2-3 ajanstan bir tanesi haline geldi. Günde ortalama 2 bin 600 fotoğraf üretiyoruz ve bunların 600-700'ü partnerlerimiz aracılığıyla uluslararası basına aktarılıyor. Bizim, dünyanın herhangi bir noktasında çektiğimiz fotoğraf, dijital gelişme sayesinde 5-10 dakikalık süre içerisinde yine dünyanın öbür ucundaki bir basın organına yetiştirilebiliyor. ABD'de çektiğimiz bir fotoğraf, 15 dakika sonra Japonya'daki bir günlük gazetede yayımlanabiliyor."Sel, AA'nın dijital teknolojilere ciddi yatırımlar yaptığına işaret ederek, muhabirlerin cep telefonlarındaki programlar sayesinde bir olayla karşılaştığında profesyonel yayıncı gibi görsel belgelerini ajansa iletebildiğini ve bunun saniyeler içerisinde gerek uydu gerekse internet üzerinden abonelere ulaştırıldığını söyledi.İçerik üreten aktör sayısının dijital teknolojiler sayesinde arttığını kaydeden Sel, "AA'nın görselleri uluslararası medyada ciddi anlamda kullanılıyor, önem taşıyor. Bu işte de en önemli unsur, dijital sistemlerin gelişmiş olması ve AA'nın elemanları tarafından yoğun olarak kullanılması." dedi."AA'nın medya yapısı 4 petabaytlık bir boyuta ulaşmış durumda"AA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka da AA'nın dijital teknolojilerine değinerek, haber akışı, güvenlik ile haber ve fotoğraf takip sistemlerine ilişkin bilgi verdi.AA'nın arşivinin Türkiye'nin tarihiyle eşit olduğunu dile getiren Şıvka, şunları kaydetti:"Elimizde olan arşivleri hem dijital ortama aktarmak hem de elimizde olmayan AA'ya ait arşivleri birleştirmek üzere harekete geçtik. 2012 yılı sonu itibariyle ajansın daha önceden yayımladığı yaklaşık 2,5 milyon haber bültenini tarayarak dijital ortama aktardık. Türkiye'nin dört bir köşesinden 4 milyona yakın fotoğraf karesini tarayarak, dijital ortama aktardık. 500'ün üzerinde betacam video kaseti dijital ortama aktarılmış. Şu anda ayrı bir arşiv ekibi bu fotoğraf karelerini video klipler üzerinde bilgilerinin girilmesi kısmıyla uğraşıyorlar. Bunlar bittikten sonra arşive kazandırılmış haber haline gelecek. AA'nın medya yapısı 2017 itibariyle 4 petabaytlık bir boyuta ulaşmış durumda."Şıvka, ajansın arşivinde 500 milyonun üzerinde dosya türünü yönettiklerini, 22 milyon text haber, 15 milyon fotoğraf ve 1 milyon videonun olduğunu sözlerine ekledi.