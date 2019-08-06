Aboubakar transferine onay çıktı! Geliyor

Burak Yılmaz'ın Udinese maçında sağ ayağından sakatlanması ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Siyah-Beyazlılar, forvet transferi için çalışmalara başlamıştı.

Kartal, bu doğrultuda 2016-17 sezonunda takımda kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar için girişimlere başlamıştı.

YENİ TRANSFER SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

Akşam'da yer alan habere göre; Porto'nun 8,5 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'dan aldığı Ze Luis transferi sonrasında kadroda iyice geri planda kalan Kamerunlu golcüyü gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Teknik Direktör Sergio Conceiçao'nun, 27 yaşındaki golcünün kiralanmasına onay verdiği ve 2 kulüp arasındaki resmi pazarlıkların yakın zaman içerisinde başlaması bekleniyor.

Aboubakar, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 19 gol atıp 4 asistlik performans sergilemişti.