ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması

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Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
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Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
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Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
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Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
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Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
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Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
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40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
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"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu