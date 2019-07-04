ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

04.07.2019 11:14
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Kaynak: DHA
Güncel
Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi
Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı
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Sokak ortasında boş tabut
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