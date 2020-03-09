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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'e gidiyor.

09.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel 'e gidiyor. Atatürk Havalimanı'ndan canlı yayındayız.


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel, Güncel
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