ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'e gidiyor.
09.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel 'e gidiyor. Atatürk Havalimanı'ndan canlı yayındayız.
Kaynak: DHA
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Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel, Güncel
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