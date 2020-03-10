ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı.

10.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:16
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Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Olay yerinden canlı yayındayız


Kaynak: DHA

Etiketler : Haliç, Güncel
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