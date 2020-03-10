ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı.
10.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:16
Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Olay yerinden canlı yayındayız
Kaynak: DHA
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